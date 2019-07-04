Касым-Жомарт Токаев и Крымбек Кушербаев – это «добрый» и «злой» полицейские для вертикали власти 04.07.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 198 0 Политолог Максим Казначеев о форс-мажорных и ожидаемых вызовах для президента Казахстана Похожие материалы: Токаев подписал указ о реализации своих предвыборных обещаний Токаев переименовал район в Костанайской области Токаев просто покупает лояльность населения Экс-аким Кызылординской области Кушербаев назначен руководителем администрации президента РК Токаев вылетел в Арысь