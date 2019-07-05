Более Т186 млрд поступило за два года в казахстанский Фонд обязательного соцмедстрахования

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Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Более Т186 млрд поступило за два года в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС), сообщает пресс-служба фонда.

«За обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) в период с 1 по 30 июня 2019 года перечислено Т9,5 млрд. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года, составила Т186,2 млрд», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Из указанной суммы Т177,4 млрд (около 95,3%), по информации фонда, приходятся на отчисления работодателей, Т8,8 млрд (около 4,7%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

«В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султан, а также из Карагандинской области», — уточнили в фонде.

Отмечается, что все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, «с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС».

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