Чиновница от образования подозревается в связанной с ЕНТ коррупцией в Шымкенте

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Алматы. 5 июля. КазТАГ – Чиновница от образования подозревается в связанной с Единым национальным тестированием (ЕНТ) коррупцией в Шымкенте, сообщает Otyrar.

«Специалист управления образования обещала высокий балл на ЕНТ и грант в вузе, взяв за это с местной жительницы К.М. Т500 тыс. Эта затея потерпела фиаско: специалист задержана», — говорится в сообщении.

Как заверили в антикоррупционном ведомстве, «все должностные лица, причастные к вышеуказанным действиям, будут привлечены к установленной законом ответственности».

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