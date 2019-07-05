ЕАБР занял Т51 млрд у БРК на облигации «АстанаГаз КМГ» для финансирования газопровода «Сарыарка»

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Евразийский банк развития (ЕАБР) занял Т51 млрд у Банка развития Казахстана (БРК) на облигации АО «АстанаГаз КМГ» для финансирования газопровода «Сарыарка», сообщает пресс-служба БРК.

«БРК и ЕАБР открыли финансирование первого этапа строительства магистрального газопровода «Сарыарка». Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июля в Нур-Султане. Согласно утвержденной банками схеме финансирования, ЕАБР, как лидер синдиката, приобрел облигации проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» (дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук-Казына») в размере Т102 млрд сроком на 10 лет. Источниками финансирования явились средства ЕАБР на Т51 млрд и заимствование средств у БРК на аналогичную сумму», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Таким образом, общая сумма финансирования проекта со стороны БРК и ЕАБР составила Т102 млрд тенге при общей стоимости проекта Т267,3 млрд.

«Финансирование проекта осуществлено через облигационную программу, в рамках которой размещено два выпуска облигаций: на Т85 млрд и Т102 млрд. Первый выпуск облигаций успешно размещен в декабре 2018 года. Финансовым консультантом и Андеррайтором проекта Сарыарка выступило АО «SkyBridge Invest», — уточнили в БРК.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщало министерство энергетики, выработана схема финансирования, пополнения уставного капитала проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т80,3 млрд (АО ФНБ «Самұрық-Қазына» и АО НУХ «Байтерек» по Т40,15 млрд), в том числе заемных средства банков на сумму Т102 млрд и инвестирование пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т85 млрд.

8 июня стало известно, что на строительство газопровода «Сарыарка» АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек», дочерней организацией которого является БРК, получило бюджетный кредит более чем на Т23,5 млрд.

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.

1 июля была завершена прокладка половины газопровода.