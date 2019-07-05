Доля «КазАгро» в финансировании посевной не дотягивает даже до 7-8% – НПП

Астана. 5 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Доля АО «Холдинг «КазАгро» в финансировании посевной не дотягивает даже до 7-8%, сообщили в национальной палате предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Фермерам нужно порядка Т700 -800 млрд на посевную, доля «КазАгро» вот в это всем всего Т60 млрд – даже не дотягивает до 7-8%. Это хорошо отчасти, хорошо в целом в рыночной экономике. Но мы понимаем, что наша отрасль сейчас растет – порядка 4 млн человек сейчас заняты сельским хозяйством. Поэтому здесь участие финансовых институтов, банков второго уровня, «КазАгро» – она важна, потому что сейчас, чтобы какой-то проект начать, нужны инвестиции, нужна техника, нужны какие-то оборотные средства», — сказал в пятницу управляющий директор – директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности НПП Ербол Есенеев.

По его словам, важно наличие финансовых средств в экономике и их, отметил он, «критически не хватает».

«Но все, что не делается, все к лучшему, и наши фермеры теперь ориентируются на экспорт. Мы уж за последние пять лет почти на 10% сократили площадь зерновых, на 25% увеличили площадь под бобовыми и под масличными, то есть – это тренд. Отдельное направление – органика, мы видим, что в Казахстане почти 300 тыс. га отведено под органическое земледелие, наверное, вот нехватка средств нам и позволила в свое время не загрязнить эту землю, а оставить его в первозданным виде, сертифицировать в международных организациях, занять достойную нишу в мировом рынке органической продукции», — добавил Есенеев.