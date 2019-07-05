Астана. 5 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Названы причины проблем с возделыванием промышленной конопли в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Есть инициатива, она уже на протяжении последних пяти лет, насколько я знаю, периодически поступает, мы не против при четком соблюдений требований. Потому что, ну честно признаться, при таких коррупционных рисках соблюсти четкий алгоритм возделывания, экспорта, переработки конопли очень сложно», — сказал в пятницу управляющий директор – директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербол Есенеев.

При этом, по его словам, в вопросе возделывания промышленной конопли отсутствует поддержка со стороны правоохранительных органов.

«Мы поддерживаем, но нас не поддерживает министерство внутренних дел – они считают, что они не смогут обеспечить четкий контроль. Хотя сейчас уже есть семена, которые позволят производство конопли организовать без содержания каннабиса», — пояснил Есенеев.