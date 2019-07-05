Экс-глава райотдела ЖКХ оштрафован на Т9 млн в Карагандинской области за взятку

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Бывший руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Нурсултан Абдильдин оштрафован на Т9 млн в Карагандинской области за взятку, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«25 июня приговором Бухар-Жырауского районного суда Абдильдин осужден к штрафу в размере Т9 млн. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Судом установлен срок для уплаты и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По материалам дела, Абдильдин получил взятку от представителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств, выделенных на зимнее содержание автомобильных дорог.