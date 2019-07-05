Сразу несколько участков крупных улиц будут частично перекрывать в ближайшие дни в Алматы

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Алматы. 5 июля. КазТАГ – Сразу несколько участков крупных улиц будут частично перекрывать в ближайшие дни в Алматы, сообщает «Алматы жолдары».

«В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Торайгырова участок от улицы Навои до улицы Мустафина с 5 июля 22.00 до 6 июля 8.00 будет перекрыт», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По проспекту Абылай хана участок от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра с 5 июля 22.00 до 6 июля 6.00 тоже будет перекрыт.

«В связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра с 8 июля 22.00 до 9 июля 6.00 будет перекрыт. Также на улицах Гоголя, Наурызбай батыра, и проспекте Абылай хана будут проводиться дорожно-ремонтные работы и участки на данных улицах будут перекрываться частично», — сказано в сообщении.

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