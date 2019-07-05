Экс-советник президента Бабакумаров назначен замакима Алматы

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Экс-советник президента Ержан Бабакумаров назначен заместителем акима Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента РК Е. Бабакумаров назначен заместителем акима города», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее сообщалось, что распоряжением главы государства Ержан Бабакумаров освобожден от должности советника президента РК – заведующего центром анализа и прогнозирования администрации президента РК в связи с переходом на другую работу.

Бабакумаров был советником президента с апреля 2019 года, а завцентром анализа и прогнозирования администрации президента – с декабря 2018 года.