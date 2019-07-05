Экс-советник президента Бабакумаров назначен замакима Алматы

Новости 54 0
Общественный договор или право на восстание Общественный договор или право на восстание
2379

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Экс-советник президента Ержан Бабакумаров назначен заместителем акима Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента РК Е. Бабакумаров назначен заместителем акима города», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее сообщалось, что распоряжением главы государства Ержан Бабакумаров освобожден от должности советника президента РК – заведующего центром анализа и прогнозирования администрации президента РК в связи с переходом на другую работу.

Бабакумаров был советником президента с апреля 2019 года, а завцентром анализа и прогнозирования администрации президента – с декабря 2018 года.

Похожие материалы:

  1. Экс-аким Кызылординской области Кушербаев назначен руководителем администрации президента РК
  2. Назначен внештатный советник президента РК
  3. Бабакумаров освобожден от должности советника президента
  4. Назначен новый замакима ЗКО
  5. Назначен замакима Мангистауской области

Новости партнеров

Загрузка...