В «Әділ сөз» журналистам напомнили об их правах при освещении митингов и пикетов

Алматы. 5 июля. КазТАГ — В Международном фонде защиты свободы слова «Әділ сөз» журналистам напомнили об их правах при освещении митингов и пикетов, передает корреспондент агентства.

«На всякий случай: права журналистов при освещении митингов, пикетов. Закон «О средствах массовой информации», ст. 20: «Журналист имеет право присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста в районе стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях, а также при иных формах выражения общественных, групповых и личных интересов и протеста», — говорится в сообщении в пятницу.

В фонде также напомнили о ст. 158 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК РК.

«(Согласно ст. 158 УК РК – КазТАГ) Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации, а равно путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности либо полностью лишающих его этой возможности, — наказывается штрафом в размере до 100 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток; то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении журналиста или его близких либо с повреждением или уничтожением их имущества, — наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — напомнили в «Әділ сөз».

Кроме того, в фонде обратили внимание на то, что журналист при себе должен иметь удостоверение сотрудника СМИ или официально оформленное (фирменный бланк, печать) редакционное задание осветить то или иное мероприятие.

«Блогеры и активные пользователи социальных сетей, не состоящие в трудовых отношениях с каким-либо официально зарегистрированным СМИ, подвергаются большему риску быть задержанными в качестве участников (организаторов) несанкционированных публичных мероприятий. Поэтому рекомендуем: постарайтесь получить редакционное задание или удостоверение журналиста у дружественной вам редакции», — следует из сообщения.

Вместе с тем в «Әділ сөз» дали общий совет: «не забывайте удостоверение личности!»

«Считаем нелишним напомнить слова первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Кожаева, произнесенные им на брифинге в ЦИК РК 9 июня: «когда идут такие массовые мероприятия, лучше журналистам заранее позаботиться о наличии у вас специальных жилетов, опознавательных знаков и других атрибутов, указывающих на то, что перед нами находится журналист», — резюмируется в сообщении.