О переходе на внеплановый мониторинг Арыса сообщили в «Казгидромет»

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ — О переходе на внеплановый мониторинг Арыса сообщили в РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства.

«За период с 27 июня по 4 июля в отобранных ежедневных пробах атмосферного воздуха, почвы, радиационного фона, воды в реке Арыс превышений норм не было. Высокое (экстремально-высокое загрязнение) не зафиксировано. В связи с отсутствием превышений норм с 5 июля «Казгидромет» переходит на внеплановый мониторинг Арыса на еженедельной основе до конца июля месяца», — сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет» в пятницу.

Также в РГП напомнили, что ежедневный внеплановый отбор атмосферного воздуха, почвы, радиационного фона, поверхностной воды в реке Арыс «Казгидромет» проводил в период с 27 июня по 4 июля.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, в результате взрывов боеприпасов в Арысе погибли трое (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

1 июля сообщалось, что минобороны РК приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арысе.

Кроме того, 2 июля стало известно, что по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.

Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

4 июля в минобороны сообщили, что в Арысе началось уничтожение фрагментов боеприпасов.

5 июля стало известно, что в Арысе начаты работы по передислокации воинской части.