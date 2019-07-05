Казахстанка Рысбекова принесла первую медаль сборной Казахстана на Универсиаде-2019 в Неаполе

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ — Казахстанка Сарсенкуль Рысбекова принесла первую медаль сборной Казахстана на Универсиаде-2019 в Неаполе сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Сборная Казахстана отметилась первой медалью на Универсиаде-2019 в Неаполе. Бронзовую награду завоевала Сарсенкуль Рысбекова в стендовой стрельбе», — говорится в сообщении в пятницу.

В НОК уточнили, что представительница команды Казахстана успешно выступила в дисциплине «трап».

«В этом виде соревновательной программы первое место осталось за Ван Ю Лю из Тайбэя. Второе место заняла итальянка Фиаметта Росси», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 июля в Неаполе (Италия) официально открыли Всемирную летнюю Универсиаду-2019. Соревнования завершаться 14 июля. Казахстан на Универсиаде представляют 94 спортсмена.