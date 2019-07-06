Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ — Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом. В южной части республики, на западе и востоке -погода без осадков», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Днем +31+33, ночью +19+21.

В Шымкенте ожидается ясная без осадков погода. Температура днем +35+37, ночью +18+20.

В Акмолинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, град, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +14+19.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный и с грозой, тами ожидаются шквал, град, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура днем +20+25, ночью +10+15.

В Костанайской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, град. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Мангистауской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ветер 15-20 метров в секунду. Температура днем +29+34, ночью +22+27.

В Жамбылской области днем ожидаются местами ветер 15-20 метров в секунду и сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +33+38.

В Туркестанской области днем местами ожидаются ветер 15-20 метров в секунду и сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами пыльная буря. Температура днем +32+37, ночью +17+22.

В Кызылординской области днем ожидаются местами ветер 15-20 метров в секунду и сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +22+27.

В Павлодарской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Температура днем +28+33, ночью +13+18.

В Карагандинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой и сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду, местами шквал, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +12+17.

В Алматинской области днем сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +31+36, ночью +17+22.

В Актюбинской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Атырауской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура днем +28+33, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области днем +23+28, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области температура днем +28+33, ночью +10+15.

«В период с 6 по 9 на горных реках востока и юго-востока республики в связи с прогнозами дождей ожидается колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.