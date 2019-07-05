Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ — В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за жары, грозы и ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6 июля в Алматинской области температура воздуха днем ожидается +31+36. Днем 6 июля в Туркестанской области местами ожидается сильная жара +40, местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Днем 6 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара +42. Днем 6-8 июля в Жамбылской области ожидается сильная жара +33+38. В Тараз днем 7-8 июля ожидается сильная жара +36+38», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что ночью 6 июля в Атырауской области местами ожидается гроза.

«6 июля в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае 6 июля ожидаются гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.