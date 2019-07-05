В соглашение между кабминами РК и КНР о регулировании работы «Хоргоса» внесли изменения

Астана. 5 июля. КазТАГ – В соглашение между правительствами Казахстана и Китая о регулировании работы международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» внесли изменения, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«4 июля состоялась встреча представителей министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и министерства коммерции КНР на уровне вице-министров. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития МЦПС «Хоргос», в том числе внесены изменения в соглашение между правительством РК и Китая о регулировании деятельности международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» от 4 июля 2005 года», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснили в ведомстве, итогом встречи стало подписание меморандума по созданию механизма координации деятельности МЦПС «Хоргос» между МИИР РК и министерством коммерции КНР.

«Документ подписали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов и вице-министр коммерции КНР Цянь Кэмин. В соответствии с меморандумом, стороны договорились о создании механизма координации деятельности МЦПС «Хоргос», — сказано в сообщении.