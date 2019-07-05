Семь краснокнижных беркутов нашли в салоне авто в Актюбинской области

Актобе. 5 июля. КазТАГ – Семь краснокнижных беркутов нашли в салоне автомобиля в Актюбинской области, передает корреспондент агентства.

«Сотрудниками роты патрульной полиции на трассе Карабутак–Костанай» вблизи села Аралтобе Айтекебийского района была остановлена автомашина Audi-100. В салоне авто полицейские обнаружили и изъяли семь птиц краснокнижных беркутов, принадлежащих пассажиру – жителю Мартукского района. Со слов задержанного? птиц выловил в Мартукском районе и вез в Нур-Султан для продажи», — сообщил в пятницу руководитель пресс-службы департамента полиции (ДП) Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными) УК РК.

За последние столетия беркут исчез из многих районов, где обитал ранее по причине массового истребления, использования пестицидов, урбанизации и изменения земель под хозяйственные нужды. В настоящее время беркут, как и большинство других европейских пернатых хищников, находится под охраной государственных законодательств и межправительственных соглашений. В частности, беркут имеет статус редкого вида в международной Красной книге.