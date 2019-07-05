Алматы. 5 июля. КазТАГ – Следователь госпитализирован с огнестрельным ранением из чужого табельного пистолета в Алматы, передает корреспондент агентства.

«3 июля в 16.36 в ЦОУ ДП Алматы поступило сообщение о том, что в УП Наурызбайского района в кабинете №421 следователь СО Наурызбайского района лейтенант полиции Спаш Нурдаулет Абуталипулы, 1 мая 1995 года рождения, получил огнестрельное ранение в брюшную полость слева из табельного оружия ПМ-9 мм №ИЛ 1873, закрепленного за следователем СО Наурызбайского района старшим лейтенантом полиции Парманбековым Асакаром Муслимулы, 13 августа 1993 года рождения, который находился в суточном наряде в составе дежурной следственно-оперативной группы», — говорится в документе, оказавшемся в пятницу в распоряжении редакции МИА КазТАГ.

В документе сказано, что Спаш госпитализирован в городскую клиническую больницу №7 Алматы.

Корреспондент МИА КазТАГ позвонил в приемный покой больницы, где информацию о госпитализации Спаш подтвердили.

«Он у нас. (…) До трех часов можете посещать. Четвертый этаж, вторая хирургия», — сказали в приемном покое корреспонденту агентства.

При этом, рассказать по телефону о его состоянии медики отказались.

В связи с тем, что телефон официального представителя департамента полиции Алматы, как нередко бывает в подобных ситуациях, в очередной раз оказался отключен, редакция МИА КазТАГ обратилась за комментарием в министерство внутренних дел, где заявили, что не знают об инциденте. При этом, заверили, что выяснят и прокомментируют ситуацию сегодня же – 5 июля – во второй половине дня.

Напомним, это не первый случай применения полицейскими оружия в стенах зданий правоохранительных органов в Алматы. 26 сентября 2018 года на территории местной полицейской службы Алматы сотрудник полиции Азамат Беристемов произвел выстрел из табельного оружия в своего коллегу Сабита Бекланулы, приходившегося ему зятем. В результате полученного ранения Бекланулы через несколько часов скончался в больнице. Конфликт между полицейскими произошел на семейно-бытовой почве. Беристемов 15 мая 2019 года был признан виновным по части 1 статьи 99 (убийство) и осужден на 11 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В марте 2018 года в помещении департамента по делам обороны Алматинской области из-за неприязненных отношений из охотничьего ружья своим подчиненным был застрелен отец Беристемова – Бердибек Беристемов, являвшийся начальником данного департамента. Приговором военного суда Талдыкорганского гарнизона заместитель начальника департамента по делам обороны Алматинской области Аскар Оспанов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 101 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.