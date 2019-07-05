Алматы. 5 июля. КазТАГ — Сколько денег поступило в фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим в Арысе, рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

«На сегодняшний день на счет корпоративного фонда социального развития «Туркестан» для пострадавших жителей Арыса поступило Т1 652 359 808,89. Из них от физических лиц – Т258 802 780,16», — говорится в сообщении в пятницу.

Кроме того, как сообщили в областном акимате, арысцам направляют деньги в данный фонд неравнодушные граждане других стран.

«На счет поступили 105 049,25 рублей и $7810», — проинформировали в пресс-службе акимата.

Также сообщается, что в качестве гуманитарной помощи населению было собрано более 519 тонн продуктов питания, одежд, строительные материалы, уже распределено более 493 тонн.

«В настоящее время на складах хранится около 30 тонн. Гуманитарная помощь продолжает поступать», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Арысе в ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. По данным минобороны РК, очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших, как уточнили в оборонном ведомстве, нет, местным жителям никакой угрозы не представляет. В министерстве обороны напомнили о запрете и приближении к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, в результате взрывов боеприпасов в Арысе погибли трое (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

1 июля сообщалось, что минобороны РК приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арысе.

Кроме того, 2 июля стало известно, что по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.

Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

4 июля в минобороны сообщили, что в Арысе началось уничтожение фрагментов боеприпасов.

5 июля стало известно, что в Арысе начаты работы по передислокации воинской части.