Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ — В Арысе начаты работы по передислокации воинской части, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Во исполнение поручения президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева начаты работы по передислокации воинской части. В настоящее время осуществляется погрузка и вывоз уцелевших боеприпасов. Вопрос передислокации воинской части находится на личном контроле министра обороны РК (…) Нурлана Ермекбаева. Сопровождение и охрана боеприпасов будет осуществляться воинскими караулами и силами военной полиции», — говорится в сообщении в пятницу.

В минобороне напомнили, что на данный момент продолжается работа задействованных в ликвидации последствий ЧС всех служб и подразделений ВС РК по нормализации жизнедеятельности города. В настоящее время проводятся работы по обнаружению и уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Арысе в ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. По данным минобороны РК, очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших, как уточнили в оборонном ведомстве, нет, местным жителям никакой угрозы не представляет. В министерстве обороны напомнили о запрете и приближении к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, в результате взрывов боеприпасов в Арысе погибли трое (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

1 июля сообщалось, что минобороны РК приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арысе.

Кроме того, 2 июля стало известно, что по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.

Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

4 июля в минобороны сообщили, что в Арысе началось уничтожение фрагментов боеприпасов.