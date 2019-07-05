Снизить применение ЭЦП для получения госуслуг в электронном формате намерены в Казахстане

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Снизить применение электронной цифровой подписи (ЭЦП) для получения государственных услуг в электронном формате намерены в Казахстане, заявила председатель агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова.

«Идет форсированная работа по переводу госуслуг в электронный формат. Одним из факторов, сдерживающих развитие электронных услуг, является обязательное условие по наличию ЭЦП (…). Предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве метода аутентификации одноразовых sms-паролей либо метода единого идентификационного номера», — сказала Жаилганова на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, для многих казахстанцев является затруднительным получение и применение ЭЦП, так как необходимо посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения, технических характеристик компьютера, периодического обновления компьютерной программы.

«Между тем метод одноразовых sms-паролей широко практикуется в Великобритании, во Франции, Южной Корее и КНР, а в Казахстане sms-пароли применяются всего по 64 самым непопулярным госуслугам. В этой связи будет продолжена работа по отказу от ЭЦП взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра», — добавила Жаилганова.

Вместе с этим в АДГС планируют исключить из реестра госуслуг одноразовые справки.

«Совместно с госорганами будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции – таких, как об отсутствии судимости, о временной нетрудоспособности, о наличии/отсутствии недвижимости, выписка из медкарты и др. Вышеуказанные документы организации будут получать самостоятельно из информационных систем», — подчеркнула Жаилганова.

По данным АДГС, сегодня 72,5% (538 из 742) госуслуг переведены в электронный формат, до конца текущего года этот показатель возрастет до 81%. АДГС продвигает получение госуслуг как через портал электронного правительства, так и через различные сервисы: telegram-боты, интернет-ресурсы госорганов, уголки самообслуживания и др.