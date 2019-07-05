Биртанов о пострадавших в Арысе: Опасение вызывает состояние двух пациентов

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Астана. 5 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Опасение вызывает состояние двух пациентов, пострадавших в результате взрывов боеприпасов в Арысе 24 июня, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Сегодня опасение вызывает состояние двух пациентов: ребенок у нас находится в реанимации во второй детской городской больнице в Нур-Султане и молодой человек 17 лет – в реанимации областной детской больницы в Шымкенте. Все необходимые лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, все лучшие специалисты мобилизованы для оказания этой помощи», — сообщил Биртанов на пресс-конференции в СЦК в пятницу.

Он отметил, что в целом в Арысе для оказания медицинской помощи мобилизованы медицинские работники Туркестанской области, а также из других регионов, в частности, работают 22 бригады скорой помощи, в том числе из области и с Нур-Султана направлено четыре мультидисциплинарные специализированные команды.

«Они там уже работают и показали эффективность. Буквально на днях произошел случай, когда потребовалось реанимационное мероприятие. Бригадой скорой помощи, присланной из Нур-Султана, оказана помощь. Человек был в состоянии клинической смерти, оказана помощь, сейчас уже состояние не вызывает угрозы, переведен в общую палату в Шымкенте. Мы работали по линии санитарной авиации. Вы знаете, что пациентов перетранспортировали в другие города, также им помощь продолжает оказываться», — проинформировал министр.

По его словам, основные два объекта – это городская поликлиника и больница: в поликлинике после небольшого ремонта восстановлена работа.

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«Для усиления работы поликлиники также в городе в 17 районах работают передвижные бригады скорой помощи и пять передвижных медицинских комплексов с оборудованием. В больнице также сейчас проходит ремонт. В течение месяца ремонт будет проведен. Пока экстренную медицинскую помощь и плановую помощь организовали в близлежащей районной больнице Ордабасы и в областной больнице Шымкента», — резюмировал Биртанов.

Ранее сообщалось, что в Арысе в ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. По данным минобороны РК, очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших, как уточнили в оборонном ведомстве, нет, местным жителям никакой угрозы не представляет. В министерстве обороны напомнили о запрете и приближении к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

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По данным МВД РК, в результате взрывов боеприпасов в Арысе погибли трое (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

1 июля сообщалось, что минобороны РК приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арысе.

Кроме того, 2 июля стало известно, что по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.

Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

4 июля в минобороны сообщили, что в Арысе началось уничтожение фрагментов боеприпасов.

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