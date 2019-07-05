Почти на 4 млн га ожидается распространение сельхозвредителей в Казахстане в 2019 году

Астана. 5 июля. КазТАГ – Почти на 4 млн га ожидается распространение сельскохозяйственных вредителей в Казахстане в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В настоящее время проводятся мероприятия против 12 особо опасных вредных организмов и 11 карантинных объектов, на которые из республиканского бюджета выделяются от Т3,5 млрд до Т7,2 млрд. Кроме того, за счет средств местного бюджета, а также силами сельхозтоваропроизводителей проводятся химические обработки против вредных организмов и карантинных сорняков. В 2019 году распространение особо опасных вредных организмов прогнозируется на площади 3,9 млн га», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В том числе ожидается распространение болезней зерновых культур на 2,3 млн га, стадных саранчовых вредителей – на 950,4 млн га (итальянского пруса – 570,3 тыс. га, азиатской саранчи – 206,5 тыс. га и мароккской саранчи – 173,6 тыс. га) и серой зерновой совки – на 562,8 тыс. га.

«Из республиканского бюджета для организации защитных мероприятий против особо опасных вредных организмов выделено Т4,4 млрд, в том числе на борьбу со стадными саранчовыми вредителями – Т2,1 млрд», — уточнили в минсельхозе.

На данное время, по информации МСХ, химические обработки против марокской саранчи полностью завершены. Отмечается, что обработано 7,3 тыс. га, в том числе в Туркестанской области 5 тыс. га и Жамбылской области 2,3 тыс. га.

«Продолжаются защитные мероприятия против итальянского пруса и азиатской саранчи. По состоянию на 4 июля по итальянскому прусу обработано 341,7 тыс. га и азиатской саранчи – 133,2 тыс. га», — добавили в ведомстве.

Также, по данным минсельхоза, планируется приступить к проведению химических обработок против болезней зерновых в основных зерносеющих регионах на площади 1,7 млн. га , в том числе в Акмолинской области – 739,7 тыс. га, Костанайской области – 438,1 тыс. га и Северо-Казахстанской области – 574,0 тыс. га.

«В указанные регионы доставлен весь объем фунгицидов. В этой связи, министерством принимаются исчерпывающие меры по недопущению повреждений посевов и потере урожая. В целях исключения претензий со стороны соседних государств на приграничных с КНР, Россией, Узбекистаном и Киргизией территориях проводятся совместные обследования на выявление саранчовых вредителей, а также на определение эффективности проведенных обработок с составлением совместных протоколов и актов обследований», — сказано в сообщении.