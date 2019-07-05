Внешний долг Казахстана сократился на $1,1 млрд за I квартал 2019 года – Нацбанк

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Внешний долг Казахстана сократился на $1,1 млрд за I квартал 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка Республики Казахстан.

«По состоянию на 1 апреля 2019 года внешний долг РК составил $157,6 млрд, или 90,7% к ВВП (улучшение с начала года на 2,4 процентных пункта). В структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,9%), внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами занимает 24,8%, государственный внешний долг (правительство и Нацбанк) – 7,9%, внешние обязательства банковского сектора (БВУ и АО «Банк развития Казахстана») – 3,4%. За I квартал 2019 года внешний долг страны сократился на $1,1 млрд», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По данным Нацбанка, государственный внешний долг увеличился на $102,4 млн за счет повышения спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Нацбанка и роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций.

«Внешние обязательства банковского сектора сократились на $414 млн, в том числе за счет частичного досрочного погашения еврооблигаций АО «Народный банк Казахстана» (в размере $200 млн) и займов АО «Банк развития Казахстана» от финансовых организаций Китая», — следует из информации.

В финрегуляторе отметили, что внешний долг корпоративного сектора перед не аффилированными кредиторами уменьшился на $555 млн, в основном, за счет досрочного погашения АО «НУХ «КазАгро» еврооблигаций (номинальной стоимостью $961,5 млн), а также сокращения кредиторской задолженности резидентов (на $198,3 млн). Данное снижение, как пояснили в Нацбанке, было частично нивелировано ростом рыночной стоимости еврооблигаций казахстанских эмитентов (на $510 млн).

«Межфирменная задолженность уменьшилась на $272,7 млн вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций. В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 апреля 2019 года составил $21,6 млрд, сократившись за отчетный период на $1,2 млрд», — перечисляется в сообщении.

По данным Нацбанка РК, чистый внешний долг Казахстана составил $47,1 млрд, уменьшившись за I квартал 2019 года на $145,3 млн.

«При этом государственный и банковский сектора выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а корпоративный сектор является чистым заемщиком», — резюмируется в сообщении.

Отмечается, что межфирменная задолженность представляет собой обязательства перед прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями и на конец I квартала 2019 года на 65,6% состояла из внешнего долга филиалов иностранных компаний, реализующих крупные нефтегазовые проекты на территории Казахстана.

Чистый внешний долг представляет собой внешние обязательства по долговым инструментам (внешний долг) за вычетом внешних активов по долговым инструментам.