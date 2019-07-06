Казахстанцы отмечают День столицы

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Казахстанцы отмечают государственный праздник – День столицы. Праздничные мероприятия продлятся с 6 по 8 июля.

На площадках Нур-Султана в эти дни проводится X Международный фестиваль духовых оркестров «Астана самалы». Самое долгожданное событие фестиваля – парад оркестров по улицам столицы – состоится утром 6 июля. После гостей ждет плац-концерт на городской площади.

Для любителей попеть 5 и 6 июля в столице проходит традиционный чемпионат по караоке «Поют все!» среди детей и взрослых. Народное караоке проходит на сцене амфитеатра на Набережной реки Есиль.

Также 6 июля в жилых массивах «Промышленный», «Интернациональный», «Железнодорожный», «Пригородный», «Үркер», «Көктал-1» состоится праздничная программа для всей семьи «Думанды Сарыарқа». Для горожан выступят звезды эстрады, а малышей займут аниматоры в костюмах любимых героев мультфильмов.

Вечер профессионального бокса «Будущие легенды», где титульный поединок проведет непобежденный казахстанский боксер Жанкош Тураров, состоится 6 июля в Ледовом дворце «Барыс Арена».

Завершит череду торжеств по случаю Дня столицы концерт, посвященный Национальному Дню домбры. Начнется концерт 7 июля в 12.00 на площади у монумента «Қазақ Елі». Вечером того же дня празднование Дня домбры продолжится концертом «Нағыз қазақ домбыра», который пройдет в амфитеатре в 17.00.

В заключительные дни празднеств вечером 7 и 8 июля на сцене амфитеатра также выступят тайские артисты с концертной программой «Таиландские ночи». Выступление коллективов станет подарком посольства Королевства Таиланд в Казахстане ко Дню столицы, также мероприятие приурочено к празднованию 15-летия побратимства городов Нур-Султан и Бангкок.

Напомним, решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года первый президент РК Нурсултан Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через два месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.

23 марта 2019 года Астану переименовали в Нур-Султан.