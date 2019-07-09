Алматы. 9 июля. КазТАГ — Иран обогатил уран до концентрации выше 4,5%, передает ИрТАГ.

«Сегодня (в понедельник – КазТАГ) Иран превзошел (уровень обогащения) урана в 4,5%. Уровень чистоты достаточен для удовлетворения потребностей страны в обеспечении топливом для наших электростанций», — заявил агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Он добавил, что «Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет анализ отобранных образцов и затем объявит точный уровень обогащения урана».

Ранее Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% – максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Эта мера стала ключевым шагом в рамках второго этапа по сокращению иранской стороной исполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Кроме того, в понедельник ISNA сообщило, что глава МИД Ирана Джавад Зариф передал представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини послание, содержащее подробности второго этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Отмечается, что послание было отправлено Могерини в воскресенье.

Напомним, 8 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истек 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

7 июля заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран стремится сохранить ядерную сделку, и его последние шаги направлены на то, чтобы побудить европейских партнеров к выполнению своих обязательств. По его словам, в ближайшие 60 дней Ирану удастся достичь договоренностей с европейцами по сохранению СВПД. В противном случае последует новое сокращение обязательств по этому соглашению.