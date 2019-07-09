Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 9 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный, западный местами 18 м/с. 9 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, днем местами шквал, град. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 9 июля ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. 9 июля в Кызылординской области сохраняется северный, северо-восточный ветер местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +41», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что днем 9 июля в Атырауской области ожидается сильная жара до +35+38.

«Днем 9 июля в Атырау ожидается сильная жара +35+37. Днем 9 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара +36, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. Днем 9 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара +39, 10-11 июля местами +41. В Таразе днем 10-11 июля ожидается сильная жара +38+40», — следует из сообщения.

Вместе с тем сообщается, что днем 10 июля местами, 11 июля на большей части Акмолинской области ожидается сильная жара +35+38.

«Днем 10-11 июля в Актюбинской области, 11 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара +40+41», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма синоптики отметили в 85-100%.