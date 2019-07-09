Изменились правила осмотра собак и кошек у ветеринара при ввозе и вывозе из ЕАЭС

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Изменились правила осмотра собак и кошек у ветеринара при ввозе и вывозе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК внесла ряд изменений в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). Все изменения направлены на гармонизацию единых ветеринарных требований с международными стандартами, рекомендациями и руководствами, а также на упрощение торговли товарами, подлежащими ветеринарному контролю (надзору). Изменения предусматривают сокращение перечня ветеринарных требований при ввозе на территорию союза и перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов, собак и кошек», — говорится в сообщении во вторник.

Поправки также предполагают увеличение до 14 дней срока действия отметки о клиническом осмотре животных.

«Это позволяет владельцам собак и кошек выезжать с ними за пределы страны союза без дополнительного клинического осмотра у ветеринара в стране пребывания», — пояснили в ЕЭК.

Также, как добавили в комиссии, будет скорректирована норма о подтверждении благополучия территории по гриппу птиц, что поможет избежать введения ограничений на торговлю товарами птицеводства при возникновении случаев этого заболевания у представителей дикой фауны.

«Введение нормы об обязательной вакцинации норок против псевдомоноза позволит установить надлежащий уровень ветеринарной безопасности. Псевдомоноз норок относится к инфекционным болезням животных, по которым в странах ЕАЭС проводятся плановые профилактические мероприятия. Эта норма унифицирует ветеринарные правила государств-членов. В связи с принятыми изменениями в единые ветеринарные требования аналогичные изменения вносятся в формы единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в союз подконтрольные товары из третьих стран», — отметили в ЕЭК.