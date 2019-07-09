Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Т170 млн выделили на борьбу с комарами в период с апреля по сентябрь в Нур-Султане, сообщает официальный интернет-ресурс столичного акимата.

«Дезинсекционные работы ведутся внутри кварталов, в скверах, парках, вдоль набережной, в городе также насчитывается порядка 141 малоемких водоема, которые также подвергают обработке. 60% из них расположены в районе «Байконур». На эти работы на период с апреля по сентябрь текущего года выделено Т170 млн», — сообщил во вторник руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в Нур-Султане Садвакас Байгабулов.

В эти дни в столице наблюдается скопление большого количества комаров. Причиной тому, по словам спикера, стали непрекращающиеся дожди.

«В июне из 30 дней буквально 13 дней были дождливыми, соответственно, была высокая влажность и сырость. Это благоприятная среда для комаров. Когда идут дожди, обработка не проводится, так как препараты смываются и эффективности никакой нет. Почему в начале июля было нашествие комаров? Потому что 2-4 июля были обильные дожди. Соответственно, в этот период были приостановлены работы, сейчас они возобновлены», — заявил чиновник.

Он заверил, что запасов препаратов, которые используются при обработке, хватит на нынешний и следующий сезоны. Всего, по его словам, столица располагает 8-9 тоннами препаратов.

«Используются препараты против трех видов комаров, мошкары и клещей. Комары, которые обитают в столице, не передают особо опасных инфекций. У нас три водоема, где есть малярийные комары. Они всегда под контролем, не представляют угрозы, так как источника инфекций нет. Буквально, к четвергу-пятнице количество комаров уже не будет таким многочисленным», — пообещал Байгабулов.

По его словам, в столице в дезинсекционных работах задействованы 123 человека. Обработка проводится в сумеречное время с 20.00 и до поздней ночи.

«Препараты, которыми проводится обработка не вызывают аллергических реакций, их вызывают сами укусы комаров, зачастую это зуд, головокружение и тошнота. В таких случаях столичный санврач рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам. Для защиты от укусов комаров рекомендуется использовать мази и спреи, последние нужно наносить на одежду», — добавил глава департамента.