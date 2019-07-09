Казахстан решил предоставлять нацрежим поставщикам стран ЕАЭС при госзаказе на лекарства и медизделия

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Казахстан решил предоставлять национальный режим поставщикам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при размещении государственного заказа на лекарства и медицинские изделия, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Республика Казахстан приняла решение о предоставлении национального режима поставщикам из государств-членов союза при размещении госзаказа на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что ранее, при осуществлении государственных закупок по этим товарным позициям были установлены преференции только для производителей Республики Казахстан, а поставщики из стран ЕАЭС «не имели возможности стать победителями торгов в случае участия в них казахстанских производителей».

«Коллегия комиссии в апреле текущего года рассмотрела этот вопрос и предложила Республике Казахстан устранить препятствие. 30 мая 2019 года казахстанская сторона внесла поправки в законодательство, предоставив аналогичные права для производителей из государств-членов. Коллегия комиссии рассматривает решение как поступательное движение на пути создания общего рынка ЕАЭС с равными условиями конкуренции при осуществлении государственных закупок», — подчеркнули в ЕЭК.