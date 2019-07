Почти полсотни задержанных в День столицы Казахстана привлечены к адмответственности

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Почти полсотни задержанных в День столицы Казахстана привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«За организацию и участие в несанкционированных акциях доставлено в полицию более сотни участников. У отдельных задержанных были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие. 44 из них привлечены к административной ответственности, в том числе административному аресту и штрафу. С остальными проведена беседа и они были отпущены домой», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Полицейские заявили, что в отношении сотрудников, обеспечивающих правопорядок, «применялась физическая сила, а также создавалась угроза спокойствию и безопасности других граждан».

«Предпринимались попытки перекрыть движения транспорта и создание коллапса на дорогах. В этой связи органами внутренних дел были приняты меры по пресечению нарушений общественного порядка. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись», — утверждают в МВД.

Напомним, 6 июля сообщалось, в районе Центрального стадиона в Алматы произошли массовые задержания. Местами процесс задержаний в Алматы переходил в прямые столкновения граждан с силовиками, в какой-то момент столкновения на время перешли в беспорядки. Силовики также угрожали журналистам – правоохранители заявили, что любая попытка взять комментарии у лиц, которых задерживает полиция, будет расценена как провокация, и заявили, что журналисты, попытавшиеся пообщаться с гражданами, будут также задержаны. В районе событий длительное время был полностью заглушен интернет. Задержания продолжались до ночи.

Также граждан массово задерживали в районе торгового дома «Есиль» по проспекту Республики в Нур-Султане, в промежутке между проспектом Республики и ЦУМом по проспекту Кенесары, а также в ближайшем к проспекту Республики квартале по улице Ташенова. Все указанные участки были полностью оцеплены. Вдоль проезжей части наблюдалось большое количество полицейских автобусов. Автомобилисты сигналили силовикам, выражая возмущение их действиями. Также сообщалось, что во время задержаний в Нур-Султане силовики погрузили в автозаки детей. Их – девочку и мальчика отпустили лишь после того, как мать – жительница столицы, потребовала от полиции в присутствии журналистов отпустить их. Старшей из детей, по словам женщины, всего 15 лет.

Вместе с тем, стало известно, что столичная полиция проигнорировала нападение неизвестного с газовым баллончиком на журналистов во время задержаний. На месте событий в момент массовых задержаний в Нур-Султане присутствовали и высокопоставленные полицейские чиновники, в числе которых был и заместитель начальника столичного департамента полиции Бакытжан Малыбаев. Журналисты, которым неизвестные в масках заслоняли обзор с помощью широких зонтов, неоднократно обращались к нему с просьбой принять меры в отношении лиц, препятствующих осуществлению журналистской деятельности, но Малыбаев, что видно на видео, размещенных в интернете, каждый раз игнорировал обращения сотрудников СМИ.

Кроме того, стало известно, что около 40 человек 16 июля задержаны силовиками на площади аль-Фараби в Шымкенте.

Вечером 6 июля министерство внутренних дел распространило сообщение с утверждением о том, что полицейские якобы действовали «корректно», а задерживали лишь «отдельных граждан». Также в сообщении утверждается, что «у отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие».

О массовых задержаниях в Казахстане 6 июля со ссылкой на МИА КазТАГ сообщили ведущие мировые СМИ. В числе осветивших события были The New York Times, The Washington Post, Reuters, Associated Press, ABC News и многие другие.

7 июля вице-президент Европейской комиссии – Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комментируя события 6 июля, заявила о том, что Евросоюз призывает Казахстан обеспечить свободу выражения мнений и свободу СМИ.

9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня. Часть политически активных казахстанцев считает результаты выборов нелегитимными.