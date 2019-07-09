Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана – минюст

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — Молдавские олигархи Анатол и Габриель Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«5 июля очень коротким решением Шведский районный суд Накка отклонил апелляцию Республики Казахстан и Национального банка Казахстана по ряду решений, вынесенных Шведским исполнительным органом в 2017 и 2018 годах. (…) Стороны будут обжаловать решение шведского суда от 5 июля, в связи с чем решение шведского суда не вступит в законную силу и не будет подлежать исполнению еще более года, пока не закончится процедура апелляции. Стоит отметить, что ранее решением брюссельского суда $22 млрд средств Нацфонда освобождены из-под ареста, из которых $530 млн хранятся в лондонском филиале Bank of New York Mellon. Слушания по вопросу освобождения этих средств пройдут весной 2020 года. Таким образом, Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Республики Казахстан», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным минюста, в 2017 году Стати потребовали, чтобы орган судебного исполнения Швеции арестовал, конфисковал и продал активы, якобы принадлежащие Казахстану.

«Республика Казахстан и Нацбанк заявили, что активы не являются собственностью Казахстана в соответствии с нормами шведского законодательства и активы защищены от принудительного исполнения в соответствии с принципами, изложенными в Конвенции ООН об иммунитете государств и их собственности, и что часть активов, состоящая из ценных бумаг, не находилась в Швеции», — резюмируется в сообщении.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриель Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Суд, созданный под эгидой торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более $500 млн в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств Казахстана. Обслуживающий активы Нацианального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — отмечалось в сообщении минюста.

Казахстан незамедлительно обжаловал это решение в окружном суде апелляционной инстанции по округу Колумбия. Основные слушания по апелляции состоялись 28 ноября 2018 года и решение ожидается в течение трех-шести месяцев, уточнили в министерстве юстиции.

«Кроме обжалования в апелляционной инстанции, Казахстан обратился в суд первой инстанции с просьбой о приостановлении процедуры принудительного исполнения решения от 23 марта во время апелляционного процесса, но без соблюдения обычного требования о внесении судебного залога в размере суммы арбитражного решения (около $500 млн). В свою очередь, в ходе этой процедуры Стати запросили суд первой инстанции возможность подтверждения и исполнения решения от 23 марта в других штатах», — говорилось в информации.

Приказом от 13 ноября 2018 года окружной суд первой инстанции отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного исполнения без внесения судебного залога, а также отклонил ходатайство Стати о подтверждении решения от 23 марта за пределами округа Колумбия. Сторонам была предоставлена возможность повторного обращения с аналогичными требованиями в случае соблюдения определенных условий.

«Таким образом, в настоящее время решение от 23 марта имеет силу только на территории округа Колумбия. Перед попытками взыскать или наложить арест на какие-либо активы Казахстана Стати должны будут доказать, что такие активы не защищены иммунитетом в соответствии с Законом США о суверенном иммунитете иностранных государств», — поясняли в минюсте.

В министерстве сообщали, что республика продолжит добиваться признания мошеннических действий Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций «Самрук-Казына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.