Шаимова назначена временно вице-министром нацэкономики РК

Астана. 9 июля. КазТАГ — Айгуль Шаимова назначена временно вице-министром национальной экономики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Шаимова Айгуль Амантаева назначена на должность вице-министра национальной экономики РК, временно, на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны», — говорится в сообщении.

Айгуль Шаимова родилась в разные годы работала в агентстве финансовой полиции РК, агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, генеральной прокуратуре РК.

До назначения с сентября 2016 года Шаимова занимала должность заместителя председателя бывшего агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСиПК).