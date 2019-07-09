Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 60% средств на комплексное развитие Шымкента составят средства частных инвесторов, сообщил аким города Габидулла Абдрахимов.

«В целях уменьшения нагрузки на бюджет даны приоритеты частным инвесторам и государственно-частному партнерству (ГЧП). Расходы по реализации комплексного плана развития и застройки Шымкента до 2023 года составят Т1,284 трлн, из которых Т836 млрд (65%) – средства частных инвесторов, республиканского бюджета – Т299 млрд, местного бюджета – Т81 млрд, ГЧП – Т68 млрд», — сказал Абдрахимов на заседании правительства во вторник.

Также он отметил, что планом предусмотрена реализация 89 проектов по 10 направлениям.

В частности, в планах по развитию сектора ЖКХ предусмотрено строительство автоматизированной газораспределительной станции (АГРС-3), шести электроподстанций, двух новых очистных сооружений и др.

«В результате в 2023 году обеспеченность водоснабжением вырастет с 93% до 98%, канализационных сетей – с 49% до 75%, качественной электроэнергией – с 91% до 96%, природным газом – с 91% до 98%», — уточнил аким Шымкента.

По направлению развития транспортной и инженерной инфраструктуры в 2020 году планируется завершение строительства нового пассажирского терминала аэропорта и реконструкция железнодорожного вокзала. Наряду с этим будет обеспечено строительство продолжения Ташкентского проспекта и объездной автодороги А2 c развязками.

В жилищном секторе определено строительство в микрорайонах административно-делового центра «Shymkent city», «Туран» и по побережью реки Кошкарата – всего 20 794 квартирных и 319 многоэтажных домов до 2023 года.

В рамках плана посредством ГЧП будет реконструирован центральный стадион им. Кажымукана, предусмотрено строительство конгресс-холла на 2,1 тыс. мест, за счет частных инвесторов будет построена многопрофильная больница на 1 тыс. мест, а за счет местного бюджета – 13 центров по оказанию первой медицинской помощи.

В целях развития индустриальных зон будут открыты две новые – «Жулдыз» и «Шымкент-Агро», будет привлечено Т24 млрд частных инвестиций, создано более 3 тыс. новых рабочих мест.

«В результате к 2023 году будут достигнуты следующие показатели: валовый региональный продукт (ВРП) достигнет Т3,5 трлн (рост 175%), объем промышленной продукции вырастет в два раза, будет создано свыше 60 тыс. рабочих мест, обеспеченность жильем на одного человека увеличится с 24 кв. м до 27 кв. м», — резюмировал Абдрахимов.

В свою очередь министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что по итогам 2018 года ВРП Шымкента составил Т2 трлн, удельный вес в республиканском объеме ВВП – 3,4%, объем инвестиций – Т588 млрд.

«В 2023 году экономика города вырастет до Т3,3 трлн, необходимо довести уровень инвестиций до Т983 млрд в год», — уточнил глава МНЭ.

Напомним, 19 июня 2018 года первый президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому Шымкент стал городом республиканского значения, область переименована из Южно-Казахстанской в Туркестанскую, административный центр перенесен из Шымкента в Туркестан.

В 2020 году Шымкент определен культурной столицей СНГ.