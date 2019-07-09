Срок выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемых банков с 2020 года сократится до 35 рабочих дней – КФГД

Алматы. 9 июля. КазТАГ — С начала 2020 года срок выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемых банков сократится до 35 рабочих дней, сообщила пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

«Физические лица и индивидуальные предприниматели получат выплату из резерва КФГД не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций», — говорится в сообщении фонда, распространенном во вторник.

Согласно документу, датой отсчета срока на выплату становится день лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

Из 35 рабочих дней 20 предусмотрены для временной администрации на вынесение решения о возможной передаче активов и обязательств банка, лишенного лицензии, другому банку, 10 дней – на формирование временной администрацией реестра обязательств перед вкладчиками и объявление банка-агент и даты начала выплат и еще пять дней – на начало выплат через банк-агента.

«Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», в котором предусмотрено сокращение срока выплаты возмещения вкладчикам из резерва КФГД в случае несостоятельности банка», — указывается в документе.

По данным фонда, 99,8% депозитных счетов казахстанцев защищены гарантией КФГД на полную сумму с учетом накопленного вознаграждения.