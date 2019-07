Страна утренней свежести становится крупным импортером казахстанской нефти. И оказывается это возможным, благодаря расширению пропускной способности трубопровода КТК

Издание S&P Global Platts опубликовало статью под названием «Analysis: South Korea to extend sweet crude shopping spree in in Kazakhstan ahead of IMO 2020» — «Анализ: Южная Корея расширит масштабы покупок низкосернистой нефти в Казахстане в преддверии IMO 2020».

В ней говорится так: «CPC Blend — это легкая марка, производимая в Западном Казахстане, с удельным весом около 44-45 API и содержанием серы 0,5% -0,6%.

Судя по последним данным государственной Корейской национальной нефтяной корпорации (Korea National Oil Corp.), за январь-апрель Южная Корея импортировала из Казахстана 17,86 миллиона баррелей нефти, что на 39 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года».

Казалось бы, где Западный Казахстан, а где Южная Корея. Но страна утренней свежести становится крупным импортером казахстанской нефти. И оказывается это возможным, благодаря осуществленному в недавнем прошлом расширению пропускной способности трубопровода КТК с 28,2 миллиона тонн нефти до 67 миллионов в год. По этой транспортной системе сейчас проходит три четверти всей экспортируемой Казахстаном нефти. В ноябре 2018 года КТК отгрузил пятисотмиллионную с начала эксплуатации трубопроводной системы тонну нефти, поступившую от казахстанских грузоотправителей. Это представляется впечатляющим показателем, если учесть то, что он начал действовать сравнительно недавно.

По итогам 2018 года, КТК транспортировал из Казахстана 54,3 миллиона тонн нефти. Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему Тенгиз – Новороссийск поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган – 28,7 миллиона тонн, 10,3 миллиона тонн и 13,2 миллиона тонн нефти соответственно.

Каспийский трубопроводный консорциум известен как крупнейший международный проект по транспортировке нефти с участием нашей страны, созданным для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью 1 511 километров.

Акционерами КТК являются Российская Федерация – 24 процента, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — 19 процентов, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15 процентов, LUKARCO B.V. — 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5 процента, и «КТК Компани» — 7 процентов, BG Overseas Holding Limited – 2 процента, «Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л.» — 2 процента, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75 процента и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75 процента.

В трубопроводную сеть КТК поступает нефть, главным образом, с крупных месторождений Западного Казахстана, а также продукция российских производителей. Сырье транспортируется до морского терминала концерна в поселке Южная Озереевка (город Новороссийск), где закачивается в танкеры для переправки на международные рынки. То есть оно проходит через Северокавказский регион России с востока на запад. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Прокладка нефтепровода началась 12 мая 1999 года. 13 октября 2001 года на Морском терминале под Новороссийском КТК осуществил тестовую загрузку первого танкера. Объемы нефти, сдаваемой в транспортную сеть КТК, ежегодно увеличивались, так что уже к середине 2004 года трубопровод вышел на показатель полной пропускной способности первого этапа развития – 28,2 миллиона тонн. С 2005 года концерн, прибегая к использованию антифрикционных присадок, постепенно увеличивал объемы транспортировки, которые в 2010 году достигли значения в 35 миллионов тонн в год.

Проект расширения пропускной способности этой транспортной системы был запущен в 2011 году и завершен в 2018 году.

Вообще трубопровод КТК, проложенный по маршруту Тенгиз-Новороссийск, до сих пор эксплуатировался и эксплуатируется не совсем так, как это предполагалось вначале теми, кто стоял у руля этого концерна. Это подтверждается следующими фактами.

1 июля 1999 года в интервью корреспонденту газеты Financial Times Роберту Корзайну заместитель гендиректора КТК Фредерик Нельсон сказал: «Тенгиз будет покрывать лишь 30 процентов от пропускных мощностей КТК. И еще там будет очень значительный российский компонент». А сейчас, спустя 20 лет, выясняется, что «очень значительный российский компонент» так и не появился. Потому что при нынешней пропускной способности КТК в 67 миллионов тонн доля казахстанской нефти составляет 54,3 миллиона тонн.

Система КТК считается одним из наиболее рентабельных и надежных маршрутов транспортировки нефти из Каспийско-Черноморского региона на международные рынки. Ежегодно по трубопроводу прокачивается львиная доля всей экспортной нефти Казахстана, значение которого в поставках нефтепродуктов на мировые рынки неуклонно растет.

Вместе с тем КТК способствует развитию крупных перспективных месторождений прикаспийского региона Западного Казахстана. Нарастающие показатели добычи нефти являются фактором увеличивающегося спроса на услуги нефтепроводной системы КТК в долгосрочной перспективе. Эта транспортная сеть позволяет грузоотправителям осуществлять транспортировку нефти наиболее надежным и экономически рентабельным способом по сравнению с другими вариантами.

В регионе КТК является единственной сетевой транспортной структурой, использующей банк качества нефти. Это позволяет компаниям, прибегающим к услугам концерна, получать справедливую цену за свою продукцию.

А теперь несколько слов о том, что означает IMO 2020, фигурирующее в заголовке вышеназванной статьи. Вот о чем речь. Новые стандарты IMO, известные как IMO 2020 должны вступить в силу в начале следующего года. Они направлены на стабилизацию отрасли грузовых перевозок, которая является значительным источником выбросов парниковых газов.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.