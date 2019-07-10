День вывода войск из Афганистана внесли в список праздничных дат в Казахстане

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Алматы. 10 июля. КазТАГ — День вывода войск из Афганистана и день закрытия Семипалатинского полигона внесли в список праздничных дат в Казахстане, говорится в постановлении правительства РК.

«Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля»; дополнить пунктом 26-1 следующего содержания: «26-1. День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа»; дополнить пунктом 34-1 следующего содержания: «34-1. День пожилых людей – 1 октября», — говорится в постановлении правительства №467.

Постановление введено в действие.

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