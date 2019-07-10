Сменился замакима Нур-Султана

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Сменился заместитель акима Нур-Султана, сообщает официальный интернет-ресурс столичного акимата.

«Распоряжением акима города Нур-Султан Макен Бактияр Макенович назначен заместителем акима столицы. Он будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта», — говорится в сообщении в среду.

Макен с марта 2016 года был депутатом мажилиса, до этого – с 2013 по 2016 годы занимал пост замакима Западно-Казахстанской области, еще раньше – в период с 2012 по 2013 годы был руководителем управления внутренней политики Алматы.

Предшественник Макена на посту замакима Нур-Султана Ерлан Каналимов ранее был назначен первым заместителем председателя столичного филиала партии Nur Otan.