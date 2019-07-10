На необходимость решения проблемы твердых бытовых отходов указал Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — На необходимость решения проблемы твердых бытовых отходов (ТБО) указал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева. Глава государства был проинформирован о текущей деятельности министерства, а также о процессе разработки нового Экологического кодекса. Министр отчитался о мерах, предпринимаемых с целью развития геологии, экономии водных ресурсов, защиты лесов и животного мира. Президент Казахстана указал на необходимость решения проблемы твердых бытовых отходов. В частности, нужно привести полигоны в соответствие с экологическими и санитарными требованиями, а также повысить инвестиционную привлекательность сферы вывоза и переработки твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Токаев подчеркнул, что на особом контроле должны быть вопросы охраны водного и растительного мира, борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

Кроме того, глава государства призвал повысить экологическую культуру населения и привлечь волонтеров к работе по охране окружающей среды.

Напомним, 16 мая в 02.03 на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 7 км от села Айтей Карасайского района Алматинской области на мусорном полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов (ТБО) на предварительной площади 1 га. Возгорание, предположительно, произошло из-за химических отходов. На тушение пожара дополнительно было направлено 20 единиц техники. К вечеру стало известно, что в тушении пожара были задействованы два вертолета, а ночью пожар начал идти на спад. 17 мая тушение тления отходов на полигоне было возобновлено и продолжилось 18 мая. Вечером 18 мая сообщили, что тление на мусорном полигоне было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

17 июня указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева образовано министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК с передачей ему функций и полномочий: министерства энергетики РК в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; министерства сельского хозяйства РК в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

В это же день указом президента Магзум Мирзагалиев назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов РК.