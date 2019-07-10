Добыча полезных ископаемых часто ведет к дискриминации коренных народов – ООН

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Алматы. 10 июля. КазТАГ – Добыча полезных ископаемых часто ведет к дискриминации коренных народов, сообщает пресс-служба ООН.

«Промышленная добыча полезных ископаемых часто ведет к нарушениям прав человека, в первую очередь – к дискриминации расовых и этнических меньшинств, в том числе представителей коренных народов», — сказала членам Совета по правам человека спецдокладчик ООН по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме.

Она подчеркнула, что жители многих регионов, особенно «глобального Юга», до сих пор ощущают на себе последствия колонизации.

«Крупные государства и транснациональные корпорации в погоне за прибылью нарушают их право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду, воду, справедливые условия труда, свободу слова и собраний, а также на участие в политических процессах. Народы, которые были подчинены колонизаторами под ложным предлогом их расовой неполноценности, сегодня по-прежнему больше других страдают из-за промышленной добычи полезных ископаемых», — сказала спецдокладчик ООН.

При этом, она подчеркнула, что представители этнических меньшинств сами не получают никакой экономической выгоды от промышленной деятельности, осуществляемой на территории их проживания.

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«Крупные державы – особенно те, которые еще не расплатились в полной мере за свое колониальное прошлое, – должны сделать все возможное для того, чтобы разрушить существующую систему подчинения и неравенства», — подчеркнула Ачиуме.

Также она отметила нарушения прав женщин из числа расовых и этнических меньшинств, которые сталкиваются также с гендерной дискриминацией и насилием.

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