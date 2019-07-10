Отстраненному после критики Кумпекееву на посту акима Павлодара нашли замену

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Павлодар. 10 июля. КазТАГ – Отстраненному после критики Ануару Кумпекееву на посту акима Павлодара нашли замену, передает корреспондент агентства.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов представил нового руководителя областного центра – акимом Павлодара назначен Кайрат Нукенов.

Нукенов с февраля занимал пост заместителя акима Павлодарской области, до этого – с августа 2018 года был первым заместителем акима Туркестанской области. Еще раньше – с апреля 2016 года занимал пост акима Экибастуза.

Напомним, 2 июля Бакауов заявил об утрате доверия по отношению к Кумпекееву. Причиной данного заявления стали очередные «чрезмерные» траты градоначальника. Кумпекеев, по словам главы региона, «за неэффективное и расточительное расходование бюджетных средств, связанных с покупкой дорогостоящей квартиры, получил строгий выговор и опять наступает на те же грабли, покупая за Т6 млн эбеновую мебель».

Объявление о покупке дорогостоящей квартиры было размещено в конце осени 2018 года на сайте государственных закупок. Недвижимость в таунхаусе за Т49,9 млн приобрел отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодара. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс среди казахстанцев. За что в итоге Бакауов и объявил Кумпекееву выговор, а дорогостоящий пентхаус решили разделить на шесть обычных квартир и раздать воспитанникам детских домов.

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