Двоих вице-министров назначили в минторговли и интеграции Казахстана

Астана. 10 июля. КазТАГ – Двоих вице-министров назначили в министерстве торговли и интеграции Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлениями правительства РК вице-министрами торговли и интеграции Республики Казахстан назначены Жанель Кушукова и Азамат Аскарулы», — говорится в сообщении в среду.

Кушукова последние с 2010 года занимала должность директора департамента развития внешнеторговой политики министерства национальной экономики, а до этого с 2008 по 2010 годы была директором департамента развития внешнеторговой политики министерства индустрии и торговли. Еще раньше – с 2004 по 2008 год занимала пост начальника отдела таможенно-тарифного регулирования, заместителя начальника управления, начальника управления департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Аскарулы с 2017 года занимал пост советника вице-премьера, до этого в разные годы работал главным специалистом департамента воздушного транспорта АО «КТЖ Экспресс», директором департамента международных отношений ТОО «Самрук-Казына Инвест», возглавлял «KTZ Express Hong Kong Ltd».