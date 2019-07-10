Казахстанские электромобили оказались в полтора раза дороже зарубежных аналогов

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Стоимость электромобилей казахстанского производства в полтора раза превышает стоимость зарубежных аналогов, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов.

«Все мировые автопроизводители переходят к выпуску электромобилей. По самым оптимистичным оценкам, доля мировых продаж машин на альтернативных технологиях может составить 89% к 2020-2022 годам. Казахстан стремится соответствовать мировым трендам, поэтому мы эту работу ведем, уже собрано более 30 единиц электромобилей. Пока сегодня электромобили, которые производятся казахстанскими производителями, почти в полтора раза выше цены, которые выпускает та же Tesla или же другие зарубежные аналоги», — сказал Ержанов на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что стоимость электромобилей Tesla составляет около $28 тыс.

«В мире сегодня Tesla первое место занимает, и она уже выпустила третье поколение электромобилей, которые уже тоже у нас в Казастане есть, и наши автопроизводители его изучают со всех сторон. И она стоит около $28 тыс., моторезерв которого до 400 км. Если она будет больше, то, естественно, будет и стоимость больше, потому что она будет зависеть от его комплектации, особенно по его аккумулятору, батарее», — отметил он.

По словам Ержанова вопрос производства в Казахстане аккумуляторных батарей для электромобилей еще только изучается.

«И вот над этими батареями, которые сейчас используются на электромобилях, работают наши производители, чтобы оно было казахстанским. Наши научные институты получили задание, изучают, как можно литиевые батареи изготовить в Казахстане, потому что у нас есть сырье под них и не в малом объеме, мы даже можем его в отдельные страны экспортировать в будущем», — добавил он.

Как сообщил Ержанов, работы по созданию инфраструктуры для электромобилей активно ведутся в Нур-Султане, Алматы и по трассе Нур-Султан–Щучье, «то есть, ставятся электрозаправочные станции, где можно заправить электромобили».

При этом он отметил, что из примерно 200 электромобилей, уже использующихся в Казахстане, «шесть или семь» – казахстанского производства.