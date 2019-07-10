Астана. 10 июля. КазТАГ – Назначен вице-министр культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Дауешов Нуркиса Муратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Дауешов с 2013 года возглавлял Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы, до этого – с 2011 по 2013 годы был инспектором оркестра, а еще раньше в разные годы работал артистом филармонии, академического оркестра народных инструментов, преподавателем кафедры «Традиционное музыкальное искусство» Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова.