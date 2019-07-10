Экс-аким Актобе назначен председателем комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — Экс-аким Актобе Ильяс Испанов назначен председателем комитета по государственным материальным резервам министерства национальной экономики (МНЭ) РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Сегодня министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил коллективу ведомства председателя комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК – Ильяса Испанова», — говорится в сообщении в среду.

43-летний Испанов в разные годы работал бухгалтером, старшим специалистом, заместителем директора филиала Сарыагаш АБ «Ақ-бастау», начальником Сарыагашского районного отдела Банка республиканского бюджета, заведующим счетно-кассового отделения Сарыагаша Шымкентского филиала ОАО «Темирбанк», заместителем председателя ПП «Күркелес».

До назначения с 2016 по 2019 годы Ильяс Испанов занимал должность акима Актобе.

Напомним, 24 июня сообщалось, что экс-заместитель акима Актюбинской области Мавр Абдуллин назначен акимом Актобе. На этом посту Абдуллин сменил Ильяса Испанова, который руководил областным центром 3 года.