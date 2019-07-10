Алматы. 10 июля. КазТАГ — Системы безопасности и объявления тревог полностью заменят в Арысе, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

«В Арысе полностью заменят системы безопасности и объявления тревог. Также в рамках программы развития Туркестанской области работа в этом направлений будет усилена во всех районах и городах области», — сообщил руководитель управления департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Туркестанской области Бакытжан Запаров на брифинге в Арысе в среду.

По его словам, на сегодняшний день в Арысе несут дежурство 16 единиц техники и 65 человек.

Запаров также предупредил о необходимости соблюдения мер безопасности при обращении с газовыми баллонами.

В свою очередь представитель министерства обороны (МО) РК Кайыргелди Хусаинов заявил о мониторинге и проверках, которые производятся в городе и в радиусе 20 км вокруг него.

«Вблизи воинской части нельзя пасти скот, так как на этих территориях продолжается работа по очистке», — пояснил Хусаинов.

Как отметил генеральный директор корпоративного фонда «Компания по строительству объектов» Арман Жетписбай, в фонд Национального благосостояния «Самрук Казына» передано строительство 66 социальных объектов.

«В их числе – 54 учреждения образования, восемь объектов здравоохранения, четыре спортивных объекта. В 62 объектах будет произведен капитальный ремонт разного уровня, четыре объекта будут построены заново. На сегодня на территории строительства работают 30 подрядчика, 49 единиц техники и 1300 человек. Завершим работу в срок и качественно», — сказал Жетписбай.

Аким Арыса Мурат Кадырбек довел до сведения, что строительная работа идет интенсивно, город возвращается в привычный ритм жизни.

Также он сообщил, что впереди всех идет работа в секторах, закрепленных за Атырауской и Жамбылской областями.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, в результате взрывов боеприпасов в Арысе погибли трое (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

1 июля сообщалось, что минобороны РК приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арысе.

Кроме того, 2 июля стало известно, что по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.

Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

4 июля в минобороны сообщили, что в Арысе началось уничтожение фрагментов боеприпасов.

5 июля стало известно, что в Арысе начаты работы по передислокации воинской части.

7 июля в минобороны сообщили о том, что комиссия главной инспекции минобороны прибыла для служебного расследования в Арыс.

8 июля стало известно, что специальная комиссия начала проверку объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Казахстана.