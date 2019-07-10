Алматы. 10 июля. КазТАГ — В Душанбе соберутся главы консульских служб стран СНГ, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«18-19 июля в Душанбе состоится заседание консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ. (…) Также 10 июля в Минске пройдет совещание рабочей группы экспертов по подготовке материалов к заседанию межгосударственного совета по противодействию коррупции. 11-12 июля эксперты стран СНГ обсудят проект соглашения об учреждении и функционировании сетевого университета содружества», — сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ в среду.

Также сообщается, что 11 июля в Минске состоится заседание межгосударственного совета по противодействию коррупции; 15-16 июля в Минске эксперты стран СНГ продолжат работу над проектом обращения глав государств к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в ВОВ; 17-18 июля в Минске пройдет заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов программы сотрудничества государств-участников СНГ по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы.