КЧС назвал причину пожара в ЖК «Британский квартал» в Нур-Султане

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – КЧС МВД Казахстана назвал причину пожара в ЖК «Британский квартал» в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли проводили работники ТОО «BI Servis»)», — сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Напомним, 9 июля в 19.39 на пульт «101» ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама – в ЖК «Британский квартал». К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19.45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 кв.м. До прибытия пожарных подразделений все люди с горящего дома были самостоятельно эвакуированы. Принятыми мерами пожар был локализован в 21.56 и ликвидирован в 23.02 на общей площади 600 кв.м.