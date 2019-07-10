Грузинская телекомпания отказалась увольнять журналиста, оскорбившего российского президента. Ее гендиректор тем, кто недоволен такими речами, посоветовал просто переключить канал

Издание Nouvelles d’Arménie со ссылкой на международное информационное агентство AFP опубликовало переданную из Москвы статью под названием «Colère de Moscou après les injures lancées par un journaliste géorgien à Poutine» — «Гнев Москвы, спровоцированный оскорбительными высказываниями грузинского журналиста в адрес Путина».

Георгий Габуния и Владимир Путин. (Фото: giornalistitalia.it)

В ней говорится так: «В понедельник Россия гневно отреагировала на озвученную грузинским ведущим в прямом эфире по телевидению оскорбительную тираду в адрес президента России Владимира Путина.

Оскорбления Георгия Габунии вызвали бурную реакцию со стороны российских властей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков счел такие высказывания «абсолютно неприемлемыми», охарактеризовав их как «большой позор для грузин».

Власти Грузии также отреагировали быстро. Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал это порывистое выступление «неприемлемым». Что же касается президента Саломе Зурабашвили, она в воскресенье осудила «словесную агрессию», направленную на «раскол» Грузии и «усиление напряженности в стране, в отношениях с Россией и в регионе».

Телеканал «Рустави-2» принес свои извинения.

Российские парламентарии в понедельник опубликовали заявление о рассмотрении вопроса наложения запрета на импорт в Россию минеральной воды и вина из Грузии, то есть продукции таких отраслей, которые играют ключевую роль в экономике этой страны. А также — вопроса введения ограничений на денежные переводы между двумя государствами в условиях, когда многие грузинские граждане работают в России.

Спикер Государственной думы, нижней палаты российского парламента, Вячеслав Володин осудил «непрекращающуюся провокацию», направленную на разжигание конфликта с Россией.

Указ о прекращении полетов в Грузию вступил в силу в понедельник. И поскольку эта страна считается одним из самых популярных направлений для отдыха среди россиян, такое решение может обернуться тяжелым ударом по всей туристической индустрии этой бывшей советской закавказской республики».

Издание Georgia Today опубликовало материал Кетеван Кварацхелии под названием «Ramzan Kadyrov Responds to Gabunia’s Speech» — «Рамзан Кадыров реагирует на выступление Габунии».

В нем излагается следующее: «Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, отреагировал на недавнее выступление грузинского журналиста Георгия Габунии, в ходе которого тот словесно оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Кадыров отметил, что оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности.

Кроме того, Кадыров призвал грузинские власти возбудить уголовное дело против журналиста и заявил, что президент и премьер-министр Грузии должны публично извиниться перед Путиным.

«На Кавказе мужчина не произносит подобных слов даже в адрес своего заклятого врага», — говорится в заявлении главы Чечни, опубликованном на его официальной странице в сети Telegram.

Рамзан Кадыров также заявил, что Габуния не действовал независимо, отметив, что иначе он был бы незамедлительно отключен от прямого эфира. Он также призвал ввести жесткие санкции в отношении Грузии».

Издание Gal Post опубликовало статью Лилли Найс под названием «Georgian TV channel has refused to dismiss a journalist insulted Putin» — «Грузинский телеканал отказался увольнять журналиста, оскорбившего Путина».

В ней говорится так: «Сотрудник телеканала «Рустави-2», грузинский телеведущий Георгий Габуния не будет уволен, а будет только временно отстранен. Ругательство матом по телевидению в адрес президента Путина признается недостаточным основанием для увольнения.

«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави-2», – заявил 9 июля гендиректор «Рустави-2» Ника (Николоз) Гварамия в эфире украинского телеканала «Gromadska».

Решение о дальнейшей судьбе этого журналиста принимала комиссия телеканала по этике. Оно обжалованию не подлежит. Гварамия тем, кто недоволен заявлениями Габунии, посоветовал просто переключить канал. «Но я вас уверяю, после этого выступления рейтинг канала только поднялся», — добавил генеральный директор».

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