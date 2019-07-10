Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Крупный пожар в «Британском квартале» в Нур-Султане потушен, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«Принятыми мерами пожар локализован в 21.56 и ликвидирован в 23.02 на общей площади 600 кв.м», — сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он уточнил, что с учетом складывающейся обстановки, было создано четыре участка по тушению, организована работа семи звеньев ГДЗС.

«Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши (многоскатная с наличием пустот в конструкциях) и сильным порывистым ветром до 13 метров в секунду. Бесперебойная подача воды обеспечивалась путем установки автоцистерн на пожарные гидранты и подвоза огнетушащих средств водовозами коммунальных служб (семь единиц). В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали четыре квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса», — уточнили в КЧС.

Спасатели подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

«Не допущено распространения огня на другие участки дома. Всего к месту пожара было привлечено 67 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК в составе трех человек, восемь человек и три единицы техники полиции, бригада скорой медицинской помощи в составе трех человек», — добавил Нурахметов.

Напомним, 9 июля в 19.39 на пульт «101» ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама – в ЖК «Британский квартал». К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19.45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 кв.м. До прибытия пожарных подразделений все люди с горящего дома были самостоятельно эвакуированы.