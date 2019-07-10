Меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма рассмотрели в Нур-Султане

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Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — Меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма рассмотрели в Нур-Султане, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«10 июля в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание антитеррористического центра (АТЦ) РК. Руководителями государственных органов и акимами регионов (…) рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма», — говорится в сообщении в среду.

Вместе с тем подведены промежуточные итоги реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 годы, а также обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению.

«По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений», — резюмируется в сообщении.

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