Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — Меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма рассмотрели в Нур-Султане, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«10 июля в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание антитеррористического центра (АТЦ) РК. Руководителями государственных органов и акимами регионов (…) рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики распространения религиозного экстремизма и терроризма», — говорится в сообщении в среду.

Вместе с тем подведены промежуточные итоги реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 годы, а также обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы по данному направлению.

«По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений», — резюмируется в сообщении.